Efeler Belediyesi Yolları Asfaltlıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalarla kentin ulaşım konforunu artırıyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçedeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuyucular Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yol mevsimsel etkenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıprandı. Mahalle sakinleri sorunun çözülmesi için Efeler Belediyesi'ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu asfaltla kapladı. İsteklerinin hızlı bir şekilde yerine getirildiği için memnun olan mahalle sakinleri Efeler BelediyY)e Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN