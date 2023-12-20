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Efeler Belediyesi Yollarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Efeler Belediyesi, ilçe genelinde görev ve sorumluluk alanında bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye envanterine kazandırılan asfaltlama aracı ile toprak yollar asfaltlanıyor. Böcek Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yollar da asfaltlandı. Mahalle sakinleri, asfaltlama çalışmalarıyla mağduriyetlerinin giderildiğini ifade etti ve Başkan Atay'a teşekkür etti.

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde görev ve sorumluluk alanında bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz yıl Mayıs ayında belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile toprak yollar asfaltlanıyor. Yollardaki bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarına yoğun mesai harcayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Böcek Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yolları asfaltladı.

Daha önce toprak olan yollarda yaz aylarında tozdan kış mevsiminde ise yağışlarla oluşan çamurdan sorun yaşadıklarını dile getiren Böcek Mahallesi sakinleri, Efeler Belediyesi'nin asfaltlama çalışmalarıyla mağduriyetlerinin giderildiğini ifade etti. Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti de dile getiren mahalleli, taleplerini hızla karşılayan Başkan Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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