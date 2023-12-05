Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu 7. Dionysos Çocuk Tiyatrosu Şenlikleri'ne katıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efeler'i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), 7. Dionysos Çocuk Tiyatrosu Şenlikleri'ne katıldı.

Başkan Atay'ın hayata geçirilmesinde öncülük ettiği EBŞT, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Tiyatro buluşmalarında Efeler'i ulusal ve uluslararası alanda temsil eden EBŞT, katıldığı 7. Dionysos Çocuk Tiyatrosu Şenlikleri'nde sergilediği gösterilerle minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

EBŞT oyuncuları, 1 Aralık Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da Manisa Salihli'de "İnteraktif Oyun Zamanı" adlı programla çocuklarla buluştu. EBŞT oyuncularının yer aldığı; dans, drama, müzik, yarışma gibi etkinliklerin yer aldığı performanslarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Antik Sardes Kenti'nde 27 Kasım-02 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Dionysos Çocuk Tiyatrosu Şenlikleri unutulmaz anılarla son buldu. Etkinliklerin finali; Hakikat Meddahı Ümit Görgülü Efe Hikayesi ve Gösterisi ile EBŞT oyuncularının yer aldığı doğaçlama tiyatro oyunu ve danslı müzikli gösterilerle yapıldı. Şenlik Koordinatörü Dr. Rasim Aşın Dionysos Çocuk Tiyato Şenlikleri'nin sıfır bütçeyle yapıldığını belirterek, şenliklere katılan tüm oyunculara ve tiyatro severlere teşekkür etti.