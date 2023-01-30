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Efeler Belediyesi sağanak yağışın kapattığı yolları açtı

Yerel Haberler

Efeler Belediyesi sağanak yağışın kapattığı yolları açtı

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri etkisi altına alan yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara hızla müdahale ederken, yağışın kapattığı yolları açıyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri etkisi altına alan yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara hızla müdahale ederken, yağışın kapattığı yolları açıyor.

Efeler'de etkili olan yoğun yağış bazı mahallelerde su taşkınları oluşturdu. Taşkınlar nedeniyle Karaköy ve Dalama Bucağı Yeniköy mahallelerinde sokak ve arazi yolları ulaşıma kapandı. Mağdur olan vatandaşlar Efeler Belediyesi'nden yardım istedi. Talebe kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sonucunda yolları yeniden kullanıma açtı.

Hizmetleri nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden Dalama Bucağı Yeniköy Mahallesi Muhtarı Kenan Akbay, "Sabahın erken saatlerinde mahalle sakinlerimiz bana ulaştı ve yağış nedeniyle su baskınları oluştuğunu ve evlerinden çıkamadığını söyledi. Bugüne kadar bizim taleplerimizi geri çevirmeyen Efeler Belediyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar gene yardımımıza koştular. Başkan Atay ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Yeniköy Dalama Efeler Yerel Haberler

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