Efeler Belediyesi Pazar Yeri Denetimlerine Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri pazar yeri denetimleri devam ediyor.

Efeler Belediyesi, halk sağlığını korumak ve düzeni sağlamak amacıyla ilçe genelinde bulunan pazar yerlerinde titiz bir denetim gerçekleştiriyor. Son olarak Çarşamba Pazarı'nda mesai harcayan ekiplerin yaptıkları denetimlerle, esnafın sağlık kurallarına uyması ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerindeki tezgahları, satış alanlarını ve gıda ürünlerini detaylı bir şekilde inceledi. Denetimler sırasında özellikle taze meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerinin saklama şartları ve temizlik standartları göz önünde bulunduruldu. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, tespit ettikleri eksiklikleri ve kurallara uymayan durumları esnafa bildirerek düzeltmeleri için süre tanıdı.

Ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek pazaryerlerinde daha etkin bir denetim süreci yürüttü. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin Kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan Çin Kestaneleri için semt pazarında denetleme yaptı. Yerli kestaneden daha büyük ve ucuz olduğu için Çin Kestanesi olabileceğinden şüphelenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde denetlemeler gerçekleştirdi. - AYDIN