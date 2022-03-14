Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı - Haberler

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Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın üçüncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hayata geçirdiği Gündüz Bakımevi, çocuklara kapılarını açtı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın üçüncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hayata geçirdiği Gündüz Bakımevi, çocuklara kapılarını açtı.

Geçtiğimiz ay coşkulu bir törenle hizmete giren Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, açılışının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden yoğun ilgi nedeniyle yeterli kayıt sayısına ulaştı. 14 Mart 2022 Pazartesi günü 3-4 ve 5 yaşlarındaki çocukları karşılayan Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, uyum sürecine başladı. Sabah saat 08.00'den itibaren çocuklarını emanet eden aileler, "Açılması için adeta gün saydık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda olduğunu biliyoruz. Gözümüz arkada değil, içimiz rahat. Gündüz Bakımevimizi bizlere kazandıran Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştular.

Yaş gruplarına göre ayrı sınıflar oluşturulan gündüz bakımevinde çocuklar eğitimlerini alanlarında uzman eğitmenlerden alıyor. 08.30-17.30 saatleri arasında eğitim veren Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi'nin geniş bahçesinde, oyun alanlarının yanı sıra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli fidanları toprakla buluşturabilecekleri bir alan da bulunuyor. Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için kente kazandırılan Efeler Belediyesi'nin Ata Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay, Pazartesi, 14 Mart, Efeler, Yerel, Haberler

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