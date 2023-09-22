Efeler'de 'Doğa Otel ve Restaurant' açılıyor

Efeler Belediyesi'nin İmamköy Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Doğa Otel ve Restaurant hizmete açılıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentte hayata geçirdiği sosyal projelerle de vatandaşlardan beğeni topluyor. Efeler halkına çok sayıda yaşam alanı kazandıran Başkan Atay, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Efeler'de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant, 25 Eylül Pazartesi günü saat 13.00'te İmamköy Mesire Alanı'nda düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.

" Efeler turizmde de kazanmalı"

Efeler halkını açılışa davet eden Başkan Atay, "Efeler'i 'marka kent' yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına dokunan projelerin kurdelelerini sizlerden aldığımız güçle sizin için kesiyoruz. Doğa Otel ve Restaurant, yerli ve yabancı turistlere şehrin kalabalığından uzak doğayla iç içe tatil yapma ve çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme imkanı sunacak. Efeler'in tanıtımına büyük katkı sunacak. İlçe ekonomisinin turizmden de önemli bir pay almasını hedefliyoruz. Projemiz, bu amacın ilk adımı olacak. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - AYDIN