Efeler Belediyesi, Hayvan Pazarını Kurban Bayramına Hazırlıyor - Haberler

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Efeler Belediyesi, Hayvan Pazarını Kurban Bayramına Hazırlıyor

ANKA - Yerel
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Efeler Belediyesi, Hayvan Pazarını Kurban Bayramına Hazırlıyor

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında yaptığı çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında yaptığı çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve kesiminin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarları ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimin sağlanması için hazırlıklarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, yürüttüğü temizlik çalışmaları ile pazar alanını daha temiz bir görünüme kavuşturuyor.

ANKA / Yerel

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