Efeler Belediyesi Hanımevi Projesi Kadınlar Arasında Yoğun İlgi Görüyor

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımevi projesi, Efelerli kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nin kadınlar için hizmete açtığı Hanımevleri, ilçede yaşayan kadınların ikinci evi haline dönüştü. Örnek projede ilk kurdele, 2021 yılının Ekim ayında Zafer Mahallesi'nde kesilmişti. Kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri, kitap okuyabildikleri, özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabildikleri Hanımevi dolup taştı. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Başkan Mehmet Fatih Atay, kısa sürede Çestepe, Umurlu, Efeler, Girne ve Ata mahallelerinde de birer Hanımevi açtı.

Hanımevleri'nde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen kadınlar için, proje bünyesinde çocuk oyun grupları da bulunuyor.