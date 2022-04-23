Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde 23 Nisan Coşkusu

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi'nin gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinde gösteri düzenledi.

Öğrencilerin ve velilerin oldukça heyecanlı olduğu gösteride Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Ata, Mimar Sinan ve Adnan Menderes Mahallelerindeki gündüz bakımevlerinin minik öğrencileri sahne aldı. 3-4-5 yaş grubu öğrenciler, şarkılar ve şiirler söyleyip, halk oyunları ve dans gösterileri sergilediler. Bayram coşkularını tüm tatlılıklarıyla izleyicilere aktaran çocuklar, gösterileri boyunca gülen yüzleri ve ışık saçan gözleriyle neşe dağıttılar. Gösterinin sonunda Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyen minikler korosuna öğretmenler, anne-babalar ve izleyiciler de katılarak hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Gösteriye katılan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine dair konuşma yaparak, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay yoğun programından dolayı üzüntülerini bildirerek programa katılamadı. Sizlere selamlarını ve sevgilerini iletti. Değerli ailelerimiz, çocuklarımız, Gündüz Bakım Evlerimizde görev yapan eğitimcilerimiz ve değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel ve anlamlı gün, ülkemizin kurtuluşu ve bağımsızlık bilinci açısından çok önemlidir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyanın bütün çocuklarına armağan edilmiştir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, ulusal egemenlik bilincimiz ve cumhuriyetimizdir. Sizler yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Efeler Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman çocuklar, gençler ve kadınlar olmuştur. Çocuklarımızdan kreş sürecinden sonra da ayrılmayacağız. Belediyemiz onların temel eğitim yaşamlarında hep yanlarında olacak. Kitap kafelerimizde derslerini çalışacaklar, belediyemizin dershanesinde sınavlara hazırlanacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlar hepinize sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel