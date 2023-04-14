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Efeler Belediyesi Ekiplerinden Park ve Bahçelerde Bahar Temizliği

Yerel Haberler

Efeler Belediyesi ekipleri, kentte görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde bahar temizliğine devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, kentte görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde bahar temizliğine devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz ve konforlu zaman geçirmesini amaçlayan ekiplerin yeni çalışma adresi Çeştepe Mahallesi oldu. Çeştepe'deki parkları temizleyen ekipler, mahallenin sokaklarında uzayan çimleri biçti, yabani otları temizledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Efeler Yerel Haberler

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