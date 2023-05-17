Efeler Belediyesi Ekipleri, İlçenin Yollarını Yeniliyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda başlatılan yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde rutin çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Son olarak Kuyulu Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yolun bozulması üzerine harekete geçen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yıpranan parke taşlarını tek tek söken ekipler, işlemin ardından yol zeminini düzenleyecek ve yeni parke taşlarını döşeyecek.

Yol onarım faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.