Efeler Belediyesi Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, her yıl ekim ayında budama mevsimine girilmesiyle başlattığı ağaç budama çalışmalarına devam ederken, olumsuz hava koşullarının neden olabileceği tehlikeleri de en aza indirmeyi amaçlıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak, park ve yeşil alanlardaki ağaçların bakımları ve budama çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Kışın etkisiyle artan rüzgar, yağış gibi olumsuz hava koşullarının neden olabileceği zarara karşı da kentteki ağaçları düzenli olarak kontrol eden ekipler, tehlike oluşturan ağaçların budama işlerine öncelik veriyor. Efeler Belediyesi, çevresel güvenlik önlemleri alarak yürüttüğü budama çalışmalarında şehir estetiğine katkı sağlamanın yanı sıra kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz durumları en aza indiriyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ YAPTIĞIMIZ HER İŞİN ÜZERİNDE"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. Bu nedenle ekiplerimiz ağaçlarımızı titizlikle inceliyor ve potansiyel tehlike oluşturanlara öncelikli olarak müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız da herhangi bir ağaçla ilgili risk veya tehlike durumu görmeleri halinde, belediyemizi 444 80 09 numaralı telefondan arayarak bildirebilir. Herhangi bir olumsuzlukta ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz" dedi.