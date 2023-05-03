Efeler Belediyesi 6'ncı Hanımevi'ni hizmete açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevlerinin sayısı her geçen gün artarken, 6'ncı hanımevi düzenlen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Efelerli kadınların uğrak noktası olan, konforlu ortamı ve ücretsiz ikramları ile misafirlerin hoş vakit geçirmesini hedefleyen Hanımevlerinin 6'ncısı Girne Mahallesi Ormancı Caddesi numara 19'da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm Efeler halkının huzurlu ve mutlu yaşam sürmesi için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Atay, "Efeler'de hak ettiğimiz mutlu ortamı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Her mahalleye Hanımevi açacağım. Hanımevi projemizi kırsal mahallelerimizde de açmak istedik. Orada yaşayan kadınların sosyalleşebilecekleri alan sayısı çok az. Kapalı olan köy okullarının bize verilmesini talep ettik. Ne yazık ki talebimize olumlu yanıt verilmedi. Serçeköy Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait olan bir okulda bu hayalimizi gerçekleştirdik. Serçeköy'de kadınlarımızın sosyalleştikleri Serçeköy Kültür Merkezi'mizi açtık, bunu göreve gelir gelmez yaptık. Sizler için çalışmaya devam edeceğim. Altıncı Hanımevi'miz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, kadının değerinin azaldığı dönemde Efeler Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Çıvkaroğlu, "Mahallemizde tüm vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin yararlandığı Kitap Kafelerin ardından kadınlarımız içinde Hanımevi'nin açılıyor olmasından dolayı kadın muhtar olarak büyük heyecan duyuyorum. Göreve geldiğim günden beri hayata geçirmeye çalıştığım projelede, öncelik kadınların olduğunu her ortamda dile getirdim. Bu sebeple de bu açılışın benim için özel bir yeri olduğunu dile getirmek isterim. Mahallemize ve Efeler halkına sayısız hizmetler sunmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Girne Mahallesi'nde hizmete açılan altıncı Hanımevi'nin açılışında konuşan mahalle sakinlerinden Gül Eken, "Kadının değerini, önemini ve özelliklerini bilen bir belediye başkanına sahibiz. Bunun için Efelerli kadınlar çok mutlu. Çağdaş, özverili ve çalışkan Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederim" dedi. Girne Mahallesi'nde yaşayan Muazzez Erdoğan ise "Efeler Belediyesi'nin mahallemize kazandırdığı yeni yaşam alanları hayatımıza renk katıyor. Başkan Atay başta olmak üzere tüm belediye ekibine teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi'nin meclis üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN