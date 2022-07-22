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Efeler Belediye Başkanı Atay Yörüklerle Bir Araya Geldi

ANKA - Yerel
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Efeler Belediye Başkanı Atay Yörüklerle Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yörüklerle bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yörüklerle bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Efeler Kent Konseyi ile Aydın Efeleri Yörükleri ve Türkmenleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, Germencik Şehit Cafer Efe Yörük ve Zeybekler Derneği, Söke Yörük ve Efeler Yardımlaşma Derneği, Kızılcaköy Efeler Yörükler Derneği ve Ortaklar Yörük Efeler Derneği yönetim kurulu üyelerini Efeler Belediyesi'nin meclis salonunda ağırladı.

Hayata geçirdiği projeleri ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Atay, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebildiği gündüz bakımevleri, yalnızca kadınların istihdam edildiği ve yöresel ürünlerin işlendiği %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, gençlerin ders çalışıp kitap okumak için yoğun ilgi gösterdiği kitap kafeler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efelerli hanımların sosyalleşmelerine destek olan Hanımevleri gibi çok sayıda projeyi tanıttı.

Toplantıda yörük dernekleri üyeleri Atay'a çiçek takdim ederken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da nazik ziyaretleri için teşekkür edip, ziyaretin anısına konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKA / Yerel

Mehmet Fatih Atay Kent Konseyi Efeler Aydın Yerel Haberler

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