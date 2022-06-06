Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti - Haberler

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Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti’nden götürülen ve Danimarka Milli Müzesi’nde sergilenen Seikilos Yazıtı'nı ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti'nden götürülen ve Danimarka Milli Müzesi'nde sergilenen Seikilos Yazıtı'nı ziyaret etti.

Üzerinde dünyanın bilinen ilk notalı şarkı sözlerinin bulunduğu Seikilos Yazıtı ziyaretini resmi sosyal medya hesaplarından duyuran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

"BİR DAHAKİ GELİŞİMDE SENİ DOĞDUĞUN TOPRAKLARA GERİ GETİRECEĞİM"

Seikilos Yazıtı'na seslenen Atay, "Bugün seni ziyaret ettim ancak bir dahaki gelişimde seni doğduğun topraklara geri getireceğim" dedi. Atay, paylaşımına Seikilos müziğini de ekledi.

SEİKİLOS YAZITI

Seikilos Yazıtı, 1882-1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis Antik Kenti'nde bulunan ve üzerinde dünyanın bilinen ilk notalı şarkı sözlerinin bulunduğu gömüt taşı. Yazıtta, Seikilos'un yazdırdığı şarkının sözleri, notaları ve gömüt yazısı alt alta yazılmış olarak bulunur. 1966'dan bu yana Danimarka Milli Müzesi'nde sergilenen gömüt taşında şu sözler yazar:

"Işılda henüz yaşıyorken

Gamı tasayı at bir kenara

Hayat çok kısa (Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme)

Ve her şey yenik düşerken zamana..."

ANKA / Yerel

Mehmet Fatih Atay Danimarka Efeler Yerel Haberler

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