Efeler Belediye Başkanı Atay, 19 Mayıs'ta Gençlerle Buluştu - Haberler

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Mahallesi'ndeki Kitap Kafe'de Efelerli gençlerle buluştu.

Başkan Mehmet Fatih Atay, Girne Mahallesi'ndeki Kitap Kafe'de bir araya geldiği gençlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye etti.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini benimsemenizi, 1919'da Samsun'a atılan o ilk adımın cesareti ve heyecanı ile eğitiminize devam edeceğiniz başarılı bir yaşam diliyorum" dedi.

Başkan Atay, ders çalışan öğrencilerle de eğitim-öğretim hayatları üzerine sohbet edip, fotoğraf çektirdi.