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Edremitli iş adamı binayı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürdü

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Edremitli iş adamı Agah Ferhatoğlu, dünyaya gözlerini açtığı asırlık binayı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürerek meraklıların ziyarete açtı. Müzede 2 binden fazla oyuncak ve kumbara sergileniyor.

Edremitli iş adamı Agah Ferhatoğlu, dünyaya gözlerini açtığı asırlık binayı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürerek meraklıların ziyarete açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Agah Ferhatoğlu'nun Altınoluk Mahallesi sahilinde ailesinden kalma 2 katlı tarihi binada kurduğu müzede koleksiyon değerine sahip 2 bini aşkın oyuncak ve kumbaranın yanı sıra kara tahta ve eski okul sıralarından sınıf canlandırması yer alıyor.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 51 yaşındaki iş adamı Ferhatoğlu, ailesinin hatıralarını yaşatmak amacıyla ilçe merkezine 35 kilometre uzaklığındaki Altınoluk Mahallesi sahilinde bulunan 2 katlı aile yadigarı binayı restore ettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı Agah Ferhatoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi'nde 2 binden fazla oyuncak ve kumbara sergileniyor.

Oyuncak ve kumbara müzesi sahibi işadamı Agah Ferhatoğlu kendisinin de doğduğu aile yadigarı evi müzeye dönüştürdüklerini ifade ederek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış harman tuğla ile eski bir yığma bina. Yüzyıllık geçmişi olan bir yapı. Ben de burada 1970 yılında dünyaya gözlerimi açmışım. Bu binayı anlam katmak adı altında biz de burada Agah Feratoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi'ni faaliyete geçirdik" dedi.

15 yıldır yaptığı koleksiyonunu bu müzede sergilediğini ifade eden Ferhatoğlu, "Bulunduğumuz yer Balıkesir Edremit ilçesinde, Altınok'ta. Burada faaliyetimizi sürdürüyoruz. Benim çeşitli koleksiyonlarım var, koleksiyon birikimlerim var. Bu koleksiyon birikimler içinde eskiye, sanata, 1970'li yıllara büyük bir önem vermekteyim. Bunların içinde de oyuncak çok büyük bir yer almakta. Oyuncakla birlikte biz son zamanlarda bunu kumbara ile birleştirdik. Benim 15 yıllık koleksiyonum. Burada sergiliyoruz bunları, oyuncak ve kumbarada altında. Bu binanın da yapımı aşağı yukarı 5 yıl gibi bir zaman aldı. Bugünkü halini aldı. Tek tek buranın binasının yapısına özen göstererek, binayı koruyarak yapmaya çalıştık, özen gösterdik" dedi.

Kara tahta ve eski okul sıralarından bir sınıfın canlandırıldığı müzede yaz sezonu boyunca her akşam kukla oyunları sahneleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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