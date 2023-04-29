Edremit yeni hükümet konağı inşaatı tamamlanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

İlçede kamu hizmetlerin tek noktadan sunulması açısından ihtiyaç duyulan önemli yatırımlardan olan ve İçişleri Bakanlığınca yatırım programına alınarak iki yıl önce yapımına başlanan Yeni Edremit Hükümet Konağı inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Bu çerçevede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, %80 fiziki gerçekleşme oranına ulaşan inşaat çalışmalarını ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Edremit İlçesinde kamu hizmetlerin tek noktadan sunulduğu, vatandaşların hizmete kolay erişiminin ve ulaşımının sağlanabildiği, yeterli hizmet alanlarına sahip ve modern ortamlardan oluşan ve özgün bir mimari ile hayata geçirilen yeni Edremit hükümet konağı yatırımının vatandaşın sağlıklı ve hızlı hizmet alması bakımından büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Odabaş; "İlçemizde resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla Edremit'te yeni hükümet konağı yapım işinde sona yaklaşılmaktadır. İnşallah kısa sürede geçici kabulünü yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağımız ve Edremit'e değer katacağına inandığımız bu önemli yatırımı ilçemize kazandırmak için çalışmaları yakından takip etmekteyiz. İsteğimiz ve tüm gayretimiz Edremit' e yakışır, önemli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesini ve buraların vatandaşımıza en iyi hizmetin verildiği mekanlar haline gelmesini sağlamaktır. " dedi. - BALIKESİR