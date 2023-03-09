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Edremit Ticaret Odası'ndan videolu Kadınlar Günü kutlaması

Yerel Haberler

Edremit Ticaret Odası'ndan videolu Kadınlar Günü kutlaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personeli tarafından çekimleri yapılan videolu mesaj yayınladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personeli tarafından çekimleri yapılan videolu mesaj yayınladı.

Edremit Ticaret Odası kadın personelinin rol aldığı video mesajı odanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Yayınlanan mesajda "Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür.8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutlarız." Denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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