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Edremit'te Yeşil Alanlara Bahar Bakımı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Edremit'te Yeşil Alanlara Bahar Bakımı

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklardaki ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hız verdi.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklardaki ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hız verdi.

Edremit Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmaları hızlandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit genelindeki yeşil alanlarda büyüyen yabani otlar biçilerek çevresi ilaçlanıyor.

Ekipler, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde çevre düzenlemelerine devam edecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Edremit Belediyesi, Edremit, Yerel, Haberler

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