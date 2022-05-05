Edremit'te Yeşil Alanlara Bahar Bakımı
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklardaki ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hız verdi.
Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklardaki ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hız verdi.
Edremit Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmaları hızlandırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit genelindeki yeşil alanlarda büyüyen yabani otlar biçilerek çevresi ilaçlanıyor.
Ekipler, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde çevre düzenlemelerine devam edecek.
ANKA / Emel Türegün - Yerel