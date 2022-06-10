Edremit'te Yeni Nesil Çöp Temizliği - Haberler

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Edremit'te Yeni Nesil Çöp Temizliği

ANKA - Yerel
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Edremit Belediyesi temizlik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesil konteyner yıkama araçlarını hizmete soktu.

Edremit Belediyesi temizlik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesil konteyner yıkama araçlarını hizmete soktu.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha sağlıklı, modern, temiz ve konforlu bir kent hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Çöp konteynerlerinin artan yaz sıcaklarıyla birlikte kötü koku yaymasını ve haşereleri engellemek için konteyner yıkama araçları ile ilçedeki çöp konteynerleri tek tek ve detaylı bir şekilde temizleniyor.

TASARRUF SAĞLIYOR, VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

Konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri 80 derece sıcaklığında basınçlı su ve solüsyonla temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Konteynerlerin kullanım ömrünü uzatan bu yeni nesil sistemle hem iş gücünden tasarruf sağlanıyor hem de verimlilik artıyor.

ANKA / Yerel

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