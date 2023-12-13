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Edremit'te trafik kazası: 6 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı.

Edremit'te trafik kazası: 6 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çanakkale karayolu 28. Kilometresinde Salim B. yönetimindeki 10 S 15095 plakalı minibüs ile aynı yönde seyir eden Kazım A. yönetimindeki 10 KM 671 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak bir benzinliğin aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Banu B., Umut K., Rojhat K., Fatih Rüştü O., Avni Ö., Şeyma B. hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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