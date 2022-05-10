Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı

Trafik ve İlk Yardım Haftası, Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Yılın sürücüsü, yılın polis, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi.

Yılın zabıta trafik görevlisi seçilen Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Burak Serdaroğlu'na ödülü, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından verildi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen törenlere Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mimar Sinan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mustafa Tunçer tarafından trafik ve ilk yardımın önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından trafik ile ilgili şiirler ve sunumlar gerçekleştirildi.

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları trafik temalı skeçlerin ardından Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Şube Müdürü Bülent Delice tarafından verildi.

Yılın zabıta trafik görevlisi Burak Serdaroğlu'na Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yılın trafik polis memuru Hakan Ertuğrul'a İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, yılın jandarma trafik görevlisi Jandarma Astsb. Kd. Üst Çvş. Raşit Çam'a ödülü İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç tarafından verildi.

Edremit'te yılın örnek sürücüsü Hüseyin Doğramacı'ya ise ödülünü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hanifi Şentürk verdi.