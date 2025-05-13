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Edremit'te Taşkın Koruma İnşaatında önemli ilerleme
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Edremit'te yürütülen 'Edremit Çayı Taşkın Koruma İnşaatı' projesi ile inşa edilen yeni köprüde sona yaklaşıldı. Projenin, bölgenin taşkın riskini azaltması ve ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor.

Edremit'te yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında "Edremit Çayı Taşkın Koruma İnşaatı" projesiyle inşa edilen yeni köprüde sona yaklaşıldı. Bölgenin taşkın riskini azaltacak ve ulaşımı rahatlatacak olan proje yerinde incelendi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, Kadın Kolları Başkanı Kadriye Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Devlet Su İşleri (DSİ) Balıkesir Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ve Bölge Müdür Yardımcısı Cahit Aşkan'la birlikte Eminkuyu mevkiinde büyük oranda tamamlanan köprüde incelemelerde bulundu. Yetkililerden proje hakkında bilgi alan heyet, çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, "Devletimizin yatırımları ve AK Parti'mizin hizmet anlayışıyla birlikte yürütülen bu önemli çalışma, bölgemizin altyapısını güçlendirme ve taşkın riskini minimize etme hedefiyle hayata geçiriliyor. Aynı zamanda bu yeni köprü, bölgemizin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirerek, özellikle yoğun dönemlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir rol üstlenecektir. Edremit'imizin hem güvenliğini hem de ulaşım konforunu artıracak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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