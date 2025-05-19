Edremit’te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Edremit’te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlere devam ediyor. Ticari gemiler, amatör balıkçılar ve satış yerleri titizlikle kontrol ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Hem av sezonunda hem de av sezonu dışında sürdürülen denetimlerde ticari gemiler, amatör balıkçılar ve perakende satış yerleri titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde, yasalara uygun avlanma yapılıp yapılmadığı, yasak türlerin avlanıp avlanmadığı ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

Su ürünlerinin sürdürülebilirliği ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, özellikle amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda hazırlanan broşürlerle doğru avlanma yöntemleri ve yasal düzenlemeler hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılabilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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