Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı - Haberler

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Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde resmi bayramlaşma pandemi sonrası ilk kez geniş katılım ile yapıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde resmi bayramlaşma pandemi sonrası ilk kez geniş katılım ile yapıldı.

Edremit protokolü ve vatandaşların katıldığı törende katılımcılara seslenen İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş "Kurban Bayramının ülkemize ve tüm İslam Alemine, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."dedi. Öğretmen evindeki bayramlaşma törenine; İlçe protokolü, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmenevi ziyaretinden sonra Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe protolokü; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Devlet Hastanesi ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlar ile bayramlaştılar. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Yerel, Haberler

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