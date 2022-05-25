Edremit'te örnek muhtar: 'Sorun nerede ise muhtar ve azalarımız orada' - Haberler

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Edremit'te örnek muhtar: 'Sorun nerede ise muhtar ve azalarımız orada'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit'te örnek muhtar: 'Sorun nerede ise muhtar ve azalarımız orada'

Balıkesir'in Edremit Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, mahalle sakinleri tarafından 'Sorun nerede ise muhtar ve azalarımız orada' sloganı ile tanınıyor.

Balıkesir'in Edremit Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, mahalle sakinleri tarafından 'Sorun nerede ise muhtar ve azalarımız orada' sloganı ile tanınıyor.

Önceki senelerde yaşanan sel felaketinde evlere ve iş yerlerine su girmemesi için su içindeki mücadelesi ile de tanınan Dağ ve azaları mahallenin her ihtiyacını inşaat ustası gibi çalışarak önce kendileri halletmeye çalışıyor. Son olarak mahalle parkında kopan çöp kutularını azaları ile onarırken görülen Dağ ve ekibi için vatandaşlar, "Muhtarımızı durdurana aşk olsun. Tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman diyalog içinde olmasına rağmen, mahallemizde yapılacak olan işlerde kendisi kazma kürek azalarıyla beraber işçi koşuyorlar. Parkta ve mahallede olan eksikleri gideriyor, tamiratları yapıyorlar. Günlerce olabilecek işleri kurumlardan beklemeyerek yarına bırakmıyor. Muhtarımıza çok seviyoruz" şeklinde konuşuyor. Muhtar Dağ, "Bugünkü işimizi yarına bırakamıyoruz. Vatandaşa hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Edremit, Muhtar, Sel, Yerel, Haberler

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