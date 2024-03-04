Edremit'te Narkotik Operasyonunda Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Edremit ilçesinde yapılan 2 ayrı çalışmada; 20 parça halinde 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 parça halinde 13 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ecstasy maddesi, 29 adet sentetik ecza hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirdi. Yapılan çalışmada 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başladı. - BALIKESİR