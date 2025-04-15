Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Edremit'te Kasap ve Şarküterilere Hijyen Eğitimi

Edremit'te Kasap ve Şarküterilere Hijyen Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kasap ve şarküterilere yönelik hijyen ve yasal mevzuat konulu bir eğitim düzenlendi. Eğitimde gıda hijyeni ve işletme temizliği gibi konulara değinildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasap ve şarküterilere yönelik hijyen ve yasal mevzuat konulu eğitim düzenlendi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitim, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirildi. Eğitime ilçede faaliyet gösteren çok sayıda kasap ve şarküteri işletmecisi katıldı.

Eğitimde gıda hijyeni, işletme temizliği, çalışan sağlığı ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.