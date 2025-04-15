Edremit'te Kasap ve Şarküterilere Hijyen Eğitimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasap ve şarküterilere yönelik hijyen ve yasal mevzuat konulu eğitim düzenlendi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitim, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirildi. Eğitime ilçede faaliyet gösteren çok sayıda kasap ve şarküteri işletmecisi katıldı.

Eğitimde gıda hijyeni, işletme temizliği, çalışan sağlığı ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR