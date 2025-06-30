Edremit'te Domates Güvesi Popülasyonu Artıyor, Üreticilere İlaçlama Uyarısı

Edremit'te Domates Güvesi Popülasyonu Artıyor, Üreticilere İlaçlama Uyarısı
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Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates güvesi popülasyonundaki artış nedeniyle üreticileri ilaçlama yapmaları konusunda uyardı. Yapılan kontrollerde yüksek yoğunlukta zararlı tespit edildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates üretim alanlarında görülen domates güvesi (Tuta absoluta) popülasyonundaki artış nedeniyle üreticilere ilaçlama çağrısında bulundu.

İlçede yürütülen zararlı takip çalışmaları kapsamında yapılan feromon tuzak kontrollerinde, ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkan yoğunlukta domates güvesi tespit edildi. Bu kapsamda üreticilere, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile biyoteknik ve kimyasal mücadeleye derhal başlamaları tavsiye edildi.

Yetkililer, ilaçlama yapılırken etiket bilgilerine uygun uygulama yapılması, arı ve diğer faydalı canlıların zarar görmemesi için ilaçlama saatlerine dikkat edilmesi ve insan ile çevre sağlığı açısından koruyucu ekipman kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Detaylı bilgi ve teknik destek almak isteyen üreticilerin Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabileceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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