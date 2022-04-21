Edremit'te Doğalgaz Çalışmaları Sırasında Bozulan Yollar Yenileniyor

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, doğalgaz çalışmalarıyla bozulan cadde ve sokaklardaki yolları da yeniliyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havanın da ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız kattı. Bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren ekipler diğer yandan da doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yolları yeniliyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, çalışmalarla ilgili, "Edremit şehir merkezinde doğalgaz çalışmaları devam ederken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Baski ile korodinasyon içerisinde yürüttüğümüz altyapı yenileme çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Kent merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarımızda su ve yağmur suyu drenaj hattı yenileme çalışmaları devam ederken, çalışmaların bittiği noktalarda da taş döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentlilerimizin mağdur olmaması için en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak caddelerimizi alt ve üst yapısı ile yepyeni bir hale kavuşturacağız" dedi.