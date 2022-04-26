Edremit'te Birlik ve Beraberlik İftarı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Edremit'te özel bir tesiste verilen iftar yemeğine, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz, DEVA Partisi İlçe Başkanı Tevfik Çelik, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Pınar, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sevgi Karasu Tekin, Vatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Baydı, Zafer Partisi İlçe Başkanı Hasan Kemal Akgün, Türkiye Değişim Partisi İlçe Başkanı Kadir Baykan, Güzel Parti İlçe Başkanı Kartal Burgu, HÜ-DAPAR İlçe başkanı Umut Yaman, BBP Temsilcisi Hasan Demirtaş, Memleket Partisi Temsilcisi Yalçın Yalazı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

İftar yemeğine katılan tüm konuklara teşekkür eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Birlik, beraberlik ve hoşgörünün ayı Ramazan'da bugün, burada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin Edremit'imiz için çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Bunu bir başlangıç olarak kabul edip güzel Edremit'imize hizmet için böyle buluşmaların devam etmesini diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.