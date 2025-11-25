Haberler

Edremit'te 'Benim Güvenli Evim' Projesi Sergilendi

Güncelleme:
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği 'Benim Güvenli Evim' projesi kapsamında, çocukların güvenli bir dünyaya dair eserleri sergilendi. Proje, '2025 Aile Yılı' ve '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, "2025 Aile Yılı" ve "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen "Benim Güvenli Evim" projesi, çocukların gözünden güvenli bir dünya temasını işleyerek Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

İlçe genelindeki öğrenciler arasında resim, şiir ve slogan yarışması düzenlendi. Kadına yönelik şiddetin olmadığı, huzurlu ve güvenli aile ortamını hayal eden öğrencilerin hazırladığı eserler, meydanda kurulan alanda sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi alanını dolduran vatandaşların eserleri ilgiyle incelediği etkinlikte, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca hayata geçirilen projenin, hem çocukların güvenli gelecek hayalini yansıtması hem de kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı artırması nedeniyle vatandaşlardan tam not aldığı ifade edildi. Vatandaşlar, jandarmanın duyarlı çalışmasının toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
