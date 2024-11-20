Edremit'te Balık Tezgahlarına Denetim
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perakende satış yerlerinde su ürünleri kanununa uygunluk açısından denetimler gerçekleştirdi. Hijyen ve balık boyutları gibi konular kontrol edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık tezgahlarında denetim yaptı.
Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri Su Ürünleri Kanunu uyarınca perakende satış yerlerinde su ürünleri kontrolleri gerçekleştirildi. Satış noktalarında hijyen, balık boyutu gibi konularda çalışma yapıldı. - BALIKESİR