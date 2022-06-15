Edremit'te Ahşap Boyama Sergisi Açıldı
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Edremit’te eğitmen Sevda Uşak yönetimindeki Ahşap Boyama ve Tasarım kursu tamamlandı. Bir yıllık emek sonucu ortaya çıkan eserler Ayşe Sıdıka Erke Müzesi’nde sergileniyor.
Edremit'te eğitmen Sevda Uşak yönetimindeki Ahşap Boyama ve Tasarım kursu tamamlandı. Bir yıllık emek sonucu ortaya çıkan eserler Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'nde sergileniyor.
Edremit'teki 'Sevdaca Ahşap Boyama ve Ev Aksesuarları Sergisi' Edremit Belediyesi Kültür Müdür Ahmet Cumhur Dokur, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. 12 kursiyerin yıl boyu eğitmen Sevda Uşak'ın yönetiminde hazırladığı toplam 700 eser beğeniye sunuldu.
KÜLTÜREL FAALİYETLERİN DEVAMLILIĞI SAĞLANACAK
Açılışta Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın selamlarını ileten Kültür Müdürü Cumhur Dokur, bu etkinliklerin Edremit'te daha çok artması için çalıştıklarını, Başkanı Arslan öncülüğünde kültürel faaliyetlerin devamlılığının sağlanacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından katılım sağlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Sergi 17 Haziran Cuma tarihine kadar Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde ziyaretçilere açık olacak.