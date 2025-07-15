Edremit'te '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Türk milletinin destansı direnişini anlatan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi'nde açılan sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde ve sonrasında yaşanan tarihi anlar fotoğraf kareleriyle anlatıldı. Serginin açılışına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyle, milli iradenin gücünü ve milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını yeni nesillere aktarmak hedefleniyor. - BALIKESİR