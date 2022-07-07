Edremit sahillerinde izinsiz şezlonglar toplandı - Haberler

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Edremit sahillerinde izinsiz şezlonglar toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit sahillerinde izinsiz şezlonglar toplandı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte sorumluluk alanındaki plajlarda uyarı ve ikazlara uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte sorumluluk alanındaki plajlarda uyarı ve ikazlara uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

Edremit ilçesinin Altınoluk ve Narlı sahillerinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri, uyarı ve ikazlara uymayan kişilerin şezlong ve şemsiyelerini toplamaya başladı.

Yaz mevsiminde binlerce kişinin akın ettiği Edremit sahillerinde özellikle Kurban Bayramı öncesinde oluşacak yoğunlukta dikkate alınarak zabıta ekiplerinin jandarma güçleri ile Altınoluk Mahallesi'nde başladığı operasyonda sahilde uyarı ve ikazlara rağmen izinsiz olarak zincir ve iplerle bağlanarak sabit şekilde bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar toplandı.

Belediye yetkilileri vatandaşları sabit şezlong ve şemsiye yerleştirilmemesi konusunda daha önce birçok kez uyardıklarını ve sahillerin tüm halkın kullanımına açık kalması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edremit Belediyesi Balıkesir Edremit Zabıta Yerel Haberler

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