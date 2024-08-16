Edremit Kaymakamı öğrencilerle kahvaltı etkinliğinde buluştu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Yaz Kur'an Kursu kapanış programı kapsamında öğrencilerle kahvaltı etkinliği düzenlendi. Programda ayrıca Camiler Arası Futbol Turnuvası dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaz Kur'an Kursu kapanış programı dahilinde öğrencilerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
Edremit İlçe Müftülüğü tarafından, Yaz Kur'an Kursu kapanış programı dahilinde Yeşil Camide kahvaltı programı düzenledi.
Programda Camiler Arası Futbol Turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen programa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş ve çok sayıda kursiyer katıldı. - BALIKESİR