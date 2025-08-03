Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'e Tebrik Ziyaretleri

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'e Tebrik Ziyaretleri
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Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, göreve başlamasının ardından ilçe protokol üyeleri tarafından tebrik ziyaretleri kabul ediyor. Ziyaretlerde kurumlar arası iş birliği ve eğitim konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, görevine başlamasının ardından ilçe protokol üyelerinin tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan ve İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Esmen, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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