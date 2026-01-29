Haberler

Milli Eğitim Müdürü Esmen, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Güncelleme:
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki güçlendirme çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu. Binanın en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, ilçede güçlendirme çalışmaları devam eden Edremit Halk Eğitimi Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, eğitim kurumlarındaki fiziki iyileştirme çalışmalarını yakından takip ediyor. Müdür Esmen, beraberinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nahit Deniz ile birlikte, deprem güvenliği ve modernizasyon kapsamında güçlendirme çalışmaları süren Halk Eğitimi Merkezi binasını ziyaret etti.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Esmen ve Deniz, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu ve sürecin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Binanın en kısa sürede tamamlanarak yeniden kursiyerlerin ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
