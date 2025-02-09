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Edremit Çayı Köprüsü'nün inşaatına başlandı

Edremit Çayı Köprüsü'nün inşaatına başlandı
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DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Çayı'nda yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi'ni birleştirecek yeni köprünün inşaatına başlandı.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Çayı'nda yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi'ni birleştirecek yeni köprünün inşaatına başlandı.

27 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde çift gözlü olarak tasarlanan köprünün, Mart 2025'te tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü ıslah çalışmalarını ve köprü inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım altyapısının güçleneceğini belirterek, "Edremit Çayı'nda yapılan ıslah çalışmaları sayesinde suyun daha düzenli akışı sağlanacak ve taşkın riskleri azaltılacak. Yeni köprü, ilçede ulaşım ihtiyacına önemli bir katkı sunacak" dedi.

Kaymakam Odabaş, DSİ tarafından yürütülen köprü inşaatının en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade ederek, yeni köprünün bölge halkına hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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