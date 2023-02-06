Edremit Belediyesinden deprem bölgesine araç desteği

Van'ın Edremit Belediyesi, birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çok sayıda personel, araç ve ekipman sevk etti.

Van'ın Edremit Belediyesi, birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çok sayıda personel, araç ve ekipman sevk etti.

Sabah saatlerinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde yıkıma ve yüzlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem haberiyle birlikte bölgeye ilk olarak bünyesindeki 12 kişilik arama kurtarma ekibini sevk eden Edremit Belediyesi, ihtiyaçların karşılanması için de yardım kampanyası başlattı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla şimdi de deprem bölgesine 3 kamyon, 2 loder, 1 lowbet, 1 adet pick-up ile birlikte 8 personel gönderildi. - VAN