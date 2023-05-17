Edremit Belediyesi Personeline Yangın ve Acil Durum Eğitimi

Edremit Belediyesi Garaj ve Kademe Amirliği’nde görev yapan şoförlere ve ikmal ekibine yangın ve acil durum eğitimi verildi.

Edremit Belediyesi Garaj ve Kademe Amirliği'nde görev yapan şoförlere ve ikmal ekibine yangın ve acil durum eğitimi verildi.

Edremit Belediyesi personeline, otobüslerde ve akaryakıt istasyonlarında oluşabilecek yangınlara karşı ilk müdahale eğitimi verildi. Görevli şoförlere ve Garaj ve Kademe Amirliği'ne bağlı ikmal ekibine verilen eğitimde; araçlar hareket halindeyken oluşabilecek yangın ve acil durumlarda veya otobüs arızasında can ve mal kaybını önlemek amacıyla görevlendirmeler yapıldı. Bu görevlerin doğru şekilde uygulanmasının yanı sıra yangın ve acil durumlarda ilk müdahalenin hayati olduğunu vurgulayan itfaiye ekipleri, görev paylaşımının önemine dikkat çekti.

Eğitimin ardından yangın ve acil durumlara karşı haber verme ekibi, söndürme ekibi, tahliye ekibi, koruma ve emniyet ekibi ve ilk yardım ekibi kuruldu.