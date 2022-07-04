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Edremit Belediyesi'ne yeni iş makinası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit Belediyesi'ne yeni iş makinası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Edremit Belediyesi'ne bir adet iş makinası hibe edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Edremit Belediyesi'ne bir adet iş makinası hibe edildi.

Edremit Belediyesi araç ve makine parkını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye öz kaynakları ile birçok araç ve iş makinası alan Edremit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün talebi üzerine bakanlık tarafından hibe olarak bir adet iş makinası daha belediye bünyesine kazandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan kazıcı ve yükleyici özelliği bulunan iş makinası bakanlık yetkilileri tarafından teslim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, araç ve makine parkını ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmeye devam ettiklerini belirterek "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün talebi üzerine, yaptığımız girişimler sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe yolu ile yeni iş makinasını araç ve makine filomuza ekledik. Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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