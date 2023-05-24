Edremit Belediyesi'nden Pina Deresi'nde Temizlik Çalışması

Edremit Belediyesi tarafından Akçay Mahallesi Pina Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Akçay Mahallesi'nde bulunan Pina Deresi'ni temizliyor. İş makinelerinin yardımı ile kapsamlı bir çalışma başlatılırken; Pina Deresi ile birlikte bağlantılı kanallarda da sazlıklar temizlenerek ortaya çıkan moloz ve atıklar ortadan kaldırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kent genelindeki çalışmalara yaz sezonu öncesinde hız verdiklerini belirterek, "Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent için çalışıyoruz. Büyüyen ve gelişen Edremit'imizde turistik mahallelerimizden en uzaktaki kırsal mahallerimize kadar dört bir koldan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.