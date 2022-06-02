Edremit Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Şenliği - Haberler

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Edremit Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Şenliği

ANKA - Yerel
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Edremit Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Şenliği

Edremit Belediyesi çocuklara özel yaz şenlikleri düzenliyor. Önceliğin kırsal mahallelere verildiği şenlikler, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi çocuklara özel yaz şenlikleri düzenliyor. Önceliğin kırsal mahallelere verildiği şenlikler, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi "Yaz Çocuk Şenliği" etkinlikleri başladı. Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde Palyaço Papi ve arkadaşları, çocukların talebi üzerine mahallelere giderek eğlenceli etkinlikler düzeliyor.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, danslar, yüz boyama ve yarışmaların yapıldığı şenliği son olarak Çıkrıkçı ve Kavlaklar Mahallesi'nde düzenlendi.

Sürpriz etkinliklerin olacağı 21.00'de başlayacak şenlikler, 2 Haziran Perşembe Çamlıbel Mahallesi, 8 Haziran Çarşamba Yaylaönü Mahallesi, 10 Haziran Cuma Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı'nda gerçekleşecek.

ANKA / Yerel

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