Edremit Belediyesi'nden çevre temizliği şenliği

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü ve çevresini korumak ve farkındalık oluşturmak için çevre temizliği şenliği düzenledi.

Edremit Belediyesi, Van Gölü'nün korunması için çevre temizliği etkinliği düzenledi. İlk olarak Lalapaşa Sahil Bandı'nda bir araya gelen katılımcılar sahil boyunca çöpleri toplayarak Edremit Kent Meydanı'na kadar geldi. Bir yandan karadan Van Gölü çevresi çöplerden arındırılırken diğer yandan da Edremit Belediyesine ait dalgıçlar, Van Gölü dibindeki çöpleri topladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Bugün Lalapaşa sahilinde başlayan çevre temizliği, Edremit Kent Meydanı'nda nihayete erdi. Bunun yanında hem deniz süpürme aracımız hem dalgıçlarımız ile karadan ve sudan Van Gölü ve çevresinin temizliği için bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bize yüzbinlerce yıldır miras kalan Van Gölü ve çevresini koruma anlamında farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta Su Sporları festivalimizi düzenledik. Bu haftada çevre etkinliğimizi düzenliyoruz. Ayrıca günlük kullanımdan, evsel atıklara kadar tutun birçok katı atığa kadar suya atılmış atıklar var. Yine gemi atıklarını da suyu kirletmemesi anlamında topluyoruz. Özellikle 2021 yılında Van'ı ziyaret ederek Van Gölü'nü himayelerine alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye Van adına teşekkür ediyorum. Bir yandan denizi, bir yandan da karayı temizliyoruz. Ben bu anlamda bugün duyarlılık gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların oyun oynadığı şenlik, balık ve ayran aşı ikramı ve konserle sona erdi.