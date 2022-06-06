Edremit Belediyesi'nden Annelik Atölyesi - Haberler

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, annelere özel düzenlediği "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

Edremit Belediyesi'nde görevli Uzman Psikolog ve Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nde anneler, kendilerine özel tasarlanan atölyede interaktif olarak bilgi aldılar.

Atölye ile anneler, çocuklarının hayatındaki rolü, farklı annelik tutumları, anne-çocuk ilişkisi üzerine pek çok içeriği edinme fırsatına sahip oldular.

Diğer annelerle de bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları atölyenin sonunda katılımcılar gördükleri eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Annelere, çocuk gelişimi, çocukla doğru ve sağlıklı iletişim kurma ve anne olarak kendilerinin farkında olmalarını sağlayan ipuçlarının verildiği "Annelik Atölyesi"nin ikincisi, 8 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

ANKA / Yerel