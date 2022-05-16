Edremit Belediyesi'nden Akçay Kordon'u Eski Günlerine Kavuşturacak Çalışma - Haberler

Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi'ndeki plaj ve kordon boyunda çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Akçay Plajı'nda yargı kararı ile işgallerin kaldırılmasından sonra Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından işgalden arındırılan yerlerin temizliği yapılıp altyapısı yenilenirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından da çevre düzenlemesi yapılıyor.

Hızla ilerleyen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akçay Kordon, plaj ve kent meydanı olarak halkın ortak kullanımına açılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 160 bin Edremitli için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Akçay Mahallemizde halkın ortak kullanımına ait olan yerleri yeniden halka kazandırıyoruz. Yargı sürecinin tamamlanması ile işgalden temizlediğimiz halk plajında ve kordon boyunda yeniden düzenlemelere başladık. Bu çalışmalar kapsamında halk plajı ve yanında ki kent meydanını önceki yıllarda olduğu gibi pırıl pırıl ve modern yapısı ile Akçayımıza yakışır bir hale getiriyoruz. Düzenlemeleri turizm sezonu öncesinde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.